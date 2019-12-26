Техасский институт транспорта подсчитал ежегодные потери экономики США от заторов на дорогах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новому исследованию, городские жители проводят в пробках в среднем по 54 часа в год, что обходится американской экономике в 179 миллиардов долларов ежегодно.

Уточняется также, что материальные потери от заторов на дорогах составляют около 1080 долларов на человека в год. Кроме того, за время стояния в пробках попусту теряется почти 12,5 миллиарда литров горючего.

Ученые пришли к выводу, что значительную долю упомянутых потерь провоцируют так называемые фантомные пробки - заторы, которые образовываются без объективных причин, как будто бы на пустом месте.

Хотя фантомные пробки обычно не вызывают серьезных задержек, они увеличивают риск аварий, поскольку участникам движения приходится неожиданно тормозить. Кроме того, дерганое движение, к которому они приводят, вредит автомобилю, снижает ресурс и повышает потребление топлива.