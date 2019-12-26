Более 130 жителей штата Уттар-Прадеш получили уведомления о необходимости выплатить в среднем по $530 штрафа за порчу государственного имущества в ходе недавних массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Как сообщила в четверг газета The Times of India, общий ущерб оценен в 5 млн рупий (более $70 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что власти определяли лиц, виновных в вандализме, благодаря записям видеокамер и фотографиям в СМИ. "Только те люди, которые были зафиксированы на фотографиях и видео, когда они метали камни или иным образом повреждали имущество, получили такие уведомления. Мы дали им неделю на ответ", - приводит газета слова местного чиновника. Он добавил, что у тех, кто откажется платить, может быть конфисковано имущество. При этом все подозреваемые имеют право оспорить эти требования в официальном порядке.

Некоторым из данных лиц придется выплатить более крупные суммы, поскольку в ходе беспорядков было сожжено несколько автомобилей и автобусов. Но власти также намерены потребовать с участников протестов плату даже за порчу полицейского имущества, в том числе за поврежденные в ходе разгона демонстраций дубинки, каски и щиты, которые использовали стражи порядка.

Протесты против закона о гражданстве Индии прошли в последние 10 дней в разных частях страны. В некоторых регионах они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. По разным оценкам, погибли более 20 человек. Больше всего жертв зафиксировано в северном штате Уттар-Прадеш, где в ходе беспорядков, по информации газеты The Indian Express, с пятницы по воскресенье погибли 17 человек, в том числе от огнестрельных ранений. Полиция при этом утверждает, что использовала против демонстрантов водометы, дубинки и слезоточивый газ, но стрельбу по людям не открывала.

Закон о гражданстве

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе.