В результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли минимум 16 человек, еще шестеро пропали без вести, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Все погибшие находились на Висайских островах в центральной части Филиппин.

Тайфун "Фанфон", известный на Филиппинах под названием "Урсула", ударил по островному государству ранее на этой неделе. Он вызвал сильный ветер и ливни.

Тысячи человек не смогли попасть домой на Рождество из-за тайфуна, многие провели праздник в эвакуационных центрах.