Момент атаки питбуля на няню, идущую с 4-летним ребёнком, был запечатлён 19 декабря камерой наружного наблюдения в парке Анкиета (Рио-де-Жанейро, Бразилия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Патрик ду Сеу, 20-летний местный житель вступил в схватку с четвероногим агрессором и спас мальчика по имени Жоао Педро.

Молодой бразилец, сам являющийся отцом, вступил в схватку с кровожадным питбулем и отбив у пса ребёнка, посадил его на крышу припаркованной легковушки. Затем спасатель вступил в схватку с животным, но, получив болезненные укусы, также забрался на автомобиль.

По информации местных СМИ, молодому человеку и мальчику пришлось провести полчаса на крыше машины, дожидаясь спасателей, которые поймали пса и поместили его на карантин в местную ветеринарную клинику. О дальнейшей судьбе питбуля и его хозяина ничего не уточняется.

Отважный бразилец отбил ребёнка у агрессивного питбуля Патрик ду Сеу, после того как видеозапись со спасательной операцией была показана по телевидению, стал настоящим народным героем.

Позже интернет-общественность, узнав, что молодой человек на протяжении 5 месяцев не может найти работу, организовали сбор средств для лечения спасателя и 4-летнего ребёнка, получивших травмы во время противостояния с буйным псом, который, со слов няни, испугавшись мотоциклистов, напал на людей.

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