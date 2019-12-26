Впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в городе Припять установили новогоднюю елку.

"Бывшие жители города приехали на церемонию открытия и украсили дерево игрушками и фотографиями", - сообщает украинский телеканал ZIK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Елка установлена в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик". Это сделали туроператоры, специализирующиеся на путешествиях в Чернобыльской зоне.

Авария на ЧАЭС

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке АЭС при плановых испытаниях произошел взрыв. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, имел место значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. В момент ЧП погибли два человека, около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения (28 из них скончались в течение года). Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Авария, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали более 600 тыс. человек.

Город Припять находится в трех километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии в нем проживало более 47 тыс. человек, сейчас население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.