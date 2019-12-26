Госсекретарь США Майк Помпео посетит Беларусь с официальным визитом в январе 2020 года, сообщает Foreign Policy, передает Day.Az со ссылкой на eurasia.expert.

Госсекретарь США приедет в Минск впервые в истории Беларуси как независимого государства. Но это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.