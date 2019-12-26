Иранские военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29. Инцидент произошел возле границы с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой информационное агентство Mehr.

Как сообщает информационное агентство Mehr, истребителем пилотировал полковник Мохаммад Реза Рахмани, "опытный летчик ВВС". На данный момент его судьба остается неизвестной. Ряд сторонних СМИ утверждает, что пилот уже вышел на связь с авиабазой после аварии.

"Несмотря на тяжелые погодные условия и трудности в определении места крушения, усилия по поиску пилота будут продолжены воздушными и наземными поисково-спасательными группами", - пояснили в военном ведомстве.