С главной героиней этих кадров случилась досадная неприятность - её ударил опускавшийся шлагбаум, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Любой из нас не был бы доволен таким приключением, но незнакомка совсем уж разъярилась и, к тому же, доказала, что обладает весьма решительным характером.

Раз шлагбаум её обидел - его надо покарать, причём не как-нибудь, а убить. Именно это и сделала женщина, приложив немало усилий и умудрившись всё-таки сломать шлагбаум.

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