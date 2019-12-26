В Пятигорске тележка дедушки заехала за край железнодорожной платформы и утянула его за собой. Старший сержант Индрис Жангериев совместно с очевидцем спас рухнувшего перед приближающейся электричкой пожилого мужчину, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Старший сержант Индрис Жангериев увидел падение и бросился к пенсионеру на помощь. Его напарник, в свою очередь, побежал в сторону электрички, сигнализируя машинисту о случившемся ЧП.

Вместе со случайным очевидцем - сейчас полицейские выясняют его личность, чтобы выразить благодарность - сержанту удалось перенести упавшего дедушку в сторону от железнодорожного пути.

В больнице у пострадавшего были диагностированы переломы двух ребер.

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