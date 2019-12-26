Необычное задержание с участием четырёх стражей правопорядка, облачённых в колпаки сказочных персонажей, попало в объектив видеокамеры в жилом районе Фэрфилда (пригород Сиднея), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Полицейские устроили погоню за подозрительным молодым человеком, который попытался сбежать от "помощников Санта-Клауса".

Блюстители правопорядка опубликовали сюжет с необычным задержанием на своей странице в Fасеbооk и написали, что при обыске в карманах одежды у мужчины были обнаружены следы запрещённых веществ. В итоге местному жителю дали повестку в суд и в честь праздника отпустили.

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