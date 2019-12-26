Китай заявил, что США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена
США до сих пор не представили мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и обнародованных им сведений о развернутой США мировой слежке, заявил представитель Минобороны Китая У Цянь, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя в этом деле. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг в объяснении по делу Сноудена, а также по делу проводимых США в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. В то же время США продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны", - отметил У Цянь, сообщает ТАСС.
Оборонный бюджет США на 2020 г. составляет $738 млрд, а это более 40% общемировых трат на оборону. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул У Цянь.
"В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран. Пороховой дым доносится с пройденных ими мест. Огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами", - заявил У Цянь.
"В Китае есть пословица: "Вор громче всех кричит: "Держи вора!". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США", - подчеркнул У Цянь.
Сноуден в 2013 г. предал огласке сведения о способах электронной слежки американских спецслужб за всем миром, в том числе о незаконной прослушке переговоров глав различных стран.
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