Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, в ходе поездки запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова на брифинге.

Она отметила, что министры обсудят состояние российско-иранских отношений, перспективы дальнейшего укрепления двустороннего политического диалога, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях.

"При обсуждении актуальных вопросов международно-региональной повестки дня предполагается уделить внимание СВПД по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - добавила официальный представитель МИД РФ.