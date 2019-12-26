Великобританию пригласили вернуться обратно в Евросоюз после Brexit. Об этом рассказал заместитель председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Франс Тиммерманс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем письме британскому народу он отметил, что чувствует себя "старым брошенным любовником" из-за намерения Лондона выйти из Евросоюза. Тиммерманс добавил, что "семейные узы" никогда не будут разорваны: по его мнению, Великобритания все равно останется частью Европы.

Политик подчеркнул, что уважает и даже любит королевство, однако считает, что оно слишком концентрируется на своих отличиях от европейского континента. "Вы всегда старались быть особенными и возводить дистанцию между нами", - заявил Тиммерманс.

20 декабря палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Если в ближайшие недели он будет согласован обеими палатами и подписан королевой Елизаветой II, страна покинет ЕС в установленный срок - до 31 января 2020 года. Прошлый премьер-министр Тереза Мэй терпела неудачу три раза: парламентарии голосовали против Brexit.