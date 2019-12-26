Две лавины сошли в четверг в федеральной земле Каринтия на юге Австрии, ведется поиск нескольких человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, обе лавины сошли в районе горнолыжного комплекса Анкогель. Одного человека удалось найти, ведутся поиски еще пятерых. В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, комплекс закрыт.

Четвертый по пятибалльной шкале уровень лавинной опасности был объявлен во вторник на западе Австрии. Угроза схода снежных масс нависла над большинством популярных горнолыжных курортов федеральной земли Тироль.