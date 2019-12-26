Правительство северного индийского штата Уттар-Прадеш отключило в четверг интернет в восьми округах штата до вечера пятницы из-за опасений новых протестов против принятия поправок в закон о гражданстве Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, ожидается, что новые протесты могут начаться после пятничной молитвы в мечетях.

По этой информации, интернет-связь отключена в округах Биджнор, Буландшахр, Музаффарнагар, Фирозабад, Самбхал, Алигарх и Газиабад, а также в округе Агра, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал и другие популярные у туристов памятники.

"Интернет-сервис приостановлен в восьми округах пока на сутки, и мы также следим за контентом в социальных сетях", - цитирует информационное агентство ANI представителя властей штата.