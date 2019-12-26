В результате перестрелки на пограничной территории в Кашмире жертвами стали двое пакистанцев и двое индийцев.

Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в попытке отвлечь население от проходящих в этой стране массовых протестов, переключив его внимание на проблемы с Исламабадом. "Мировое сообщество должно обратить внимание на деятельность Индии", - сказал он.

В самой Индии несколько дней идут массовые протесты, которые начались из-за поправок в закон о гражданстве. Так, по нему некоторые религиозные группы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш смогут получать его в упрощенном порядке. При этом нововведение не касается мусульман, что трактуется недовольными как дискриминация.

5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между ядерными державами Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.