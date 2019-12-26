Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб - Тахтик - Тахтани в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы - электростанция Мабрук, Камышлы - Сагир-Фаукани, Айн-Иса - Байтман в провинции Хасеке, Аджами - Бёгекли, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.