https://news.day.az/world/1189294.html Сильный пожар в ТЦ в России охватил 1,5 тысячи кв. метров
Как сообщает пресс-служба ведомства, тушение проводится по третьему номеру сложности.
Сильный пожар в ТЦ в России охватил 1,5 тысячи кв. метров
Торговый павильон в Абакане загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В 1.22 поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Хлебная 30 "Щ", торговый двухэтажный павильон. В 1.29 прибыли на место, загорание кровли по периметру", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ведомства, тушение проводится по третьему номеру сложности.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают более 60 человек и 20 единиц техники.
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