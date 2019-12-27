Торговый павильон в Абакане загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В 1.22 поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Хлебная 30 "Щ", торговый двухэтажный павильон. В 1.29 прибыли на место, загорание кровли по периметру", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тушение проводится по третьему номеру сложности.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают более 60 человек и 20 единиц техники.