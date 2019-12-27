https://news.day.az/world/1189295.html Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".
По данным на 01.10 , в Домодедово 10 рейсов задержано и 13 - отменено.
Кроме того, во Внуково было задержано два рейса. В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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