В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".

По данным на 01.10 , в Домодедово 10 рейсов задержано и 13 - отменено.

Кроме того, во Внуково было задержано два рейса. В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.