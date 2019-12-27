В Минобороны Украины подписали контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оборонное ведомство.

В посольстве Украины в Соединенных Штатах отметили, что это первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко напомнил, что в 2019 году ведомство реализовало три контракта: два контракта с американским правительством по программе иностранных военных продаж, и один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

Подчеркивается, что в 2018 году США продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin.

Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники и низколетящих на малых скоростях воздушных целей.