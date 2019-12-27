https://news.day.az/world/1189301.html Грузовик с нелегалами опрокинулся в Турции, десятки пострадавших
Грузовик с нелегалами опрокинулся в Турции, десятки пострадавших
32 человека пострадали в результате опрокидывания грузовика в турецком городе Чанаккале, передает Day.Az.
Согласно информации, грузовик перевозил 50 нелегальных мигрантов. Пострадавшие нелегалы были доставлены в ближайшие больницы, а остальные были переданы в соответствующие органы.
Отмечается, что водитель грузовика был арестован. О причине ДТП не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре