32 человека пострадали в результате опрокидывания грузовика в турецком городе Чанаккале, передает Day.Az.

Согласно информации, грузовик перевозил 50 нелегальных мигрантов. Пострадавшие нелегалы были доставлены в ближайшие больницы, а остальные были переданы в соответствующие органы.

Отмечается, что водитель грузовика был арестован. О причине ДТП не сообщается.

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