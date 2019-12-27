Президент США Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря на случай, если действующий глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас.

Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Слухи о том, что Помпео в следующем году может баллотироваться в Сенат ходят в Вашингтоне уже давно. Сам Помпео ранее это отрицал. Однако, как пишет The Washington Post, в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года. В свою очередь Трамп ранее заявлял, что Помпео "нравится то, что он делает" на посту госсекретаря, но если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

Как поясняет газета, эта неопределенность заставила ряд вашингтонских чиновников начать присматриваться к креслу госсекретаря, а Трамп, не зная, какое решение в итоге примет Помпео, в беседах с законодателями и другими официальными лицами стал перебирать имена потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента.

По данным издания, в качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина. Кроме того, Трамп узнавал у представителей своего окружения, что они думают о кандидатуре американского посла в Германии Ричарда Гренелла. Как отмечает издание, в списке потенциальных претендентов на место Помпео также оказались его первый заместитель Стивен Бигэн, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и сенаторы Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) и Томас Коттон (республиканец, от штата Арканзас).