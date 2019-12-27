Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку "с воздуха, с земли и с моря".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства в Триполи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее 26 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию. В то же время он уточнил, что если Анкаре поступит соответствующее приглашение, она его примет.

О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее. 20 декабря в МИД России выразили мнение, что такой шаг может не помочь установлению мира, а, напротив, усложнить обстановку в регионе.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке "вытащить утопленника соломинкой".