08:40

Жертвами крушения самолета в Алмате стали 14 человек, 35 пострадали, сообщает мэрия Алматы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алмата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алмате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.

08:31

Самолет авиакомпании Bek Air со 100 людьми, следовавший из Алматы в Нурсултан, потерпел крушение, сообщили в аэропорту Алматы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", - следует из сообщения.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, погибло 9 человек, пострадавших 9, в том числе 6 детей.

"Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07:22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 9 человек", - уточнили в ведомстве.