Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А. Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом" , - написал глава государства в Twitter.