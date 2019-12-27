https://news.day.az/world/1189306.html Президент Казахстана: Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание
Президент Казахстана: Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А. Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом" , - написал глава государства в Twitter.
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