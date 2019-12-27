Очевидец сообщил подробности катастрофы самолета близ Алматы в Казахстане.

По словам Дениса Кривошеева, по неизвестным причинам у самолета произошел прерванный взлет. Воздушную машину резко повело вправо, после чего самолет врезался в забор, а после - в дом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Самолет компании Bek Air совершал полет рейса Алматы-Нур-Султан. После взлета он резко потерял высоту и в результате потерпел крушение.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов. По последним данным, 14 человек погибли.

На месте происшествия работают экстренные службы. В Генконсульстве РФ сообщили, что россиян на борту самолета не было.

В республике приостановлены полеты лайнеров Fokker-100. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.

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