Руководство Мексики обвиняет временных представителей боливийского правительства в нарушении дипломатического иммунитета мексиканского посольства в Боливии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о том, что Мехико направляет в Международный суд ООН иск с требованием прекратить незаконные действия полиции и военных на территории посольства Мексики в Ла-Пасе.

Данное заявление было сделано в ходе выступления главы МИД Мексики, трансляция которого опубликована на странице президента Мексики Лопеса Обрадора в соцсетях.

Заместитель министра иностранных дел Мексики Максимилиано Рейес Суньига в течение последних нескольких дней на своей странице в соцсети Twitter публиковал фото, на которых многочисленные сотрудники силовых ведомств находятся в непосредственной близости посольства Мексики в Боливии, останавливают проезжающие вблизи здания посольства машины, а также блокируют вход на территорию посольства.

МИД Мексики ранее выступил с осуждением действий временных властей Боливии, обвинив их в намеренном "преследовании и запугивании" сотрудников мексиканского дипломатического ведомства. В комментариях изданию La Jornada представители МИД Мексики назвали данные действия нового руководства Боливии "беспрецедентными" и "более серьезными, чем во время военной диктатуры в Латинской Америке в прошлом веке".

В начале ноября 2019 г. в Боливии произошел государственный переворот. Постоянное наблюдение и присутствие боливийских сотрудников силовых ведомств возле посольства Мексики в Ла-Пасе начались, после как мексиканские власти предоставили политическое убежище ряду чиновников бывшего правительства Боливии.

Действующие власти Боливии во главе с временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес начали резкий пересмотр внешнеполитического курса страны. Сравнение МИД Мексики действий правительства Боливии во главе с Жанин Аньес с периодами военной диктатуры в стране в XX веке является напоминанием о многочисленных государственных переворотах, в результате которых к власти в стране неоднократно приходили сторонники правоконсервативного курса, в ряде случаев - ультраправого с элементами неофашизма.

