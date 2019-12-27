Актер Александр Петров, сыгравший в картине Федора Бондарчука "Вторжение" рассказал, что сам придумал финал для своего героя. Перед выходом фильма он дал интервью "Известиям".

По сюжету фильма Москву затопило, и почти всю смену актеры вынуждены были проводить в воде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Ты 12 часов ночью сидишь в воде, снимаешься, изредка выходишь на улицу, просто потому, что ты превращаешься в какой-то ершик, все скукоживается из-за воды", - рассказал Петров.

Он отметил, что у его персонажа Артема есть ряд ограничений в физических возможностях: не работает рука, и грести можно только одной.

"Мы начали про волосы, там было 60 или 70 трессов, чтобы было полное ощущение, что это реальные волосы человека. На грим уходило 2,5 часа и на разгрим - часа полтора. Это же все еще не твое, оно инородное", - вспоминает актер.

Он отметил, что грим мешал, волосы "попадали в глаза", но актеру "нужно было быть внутри".

"Вокруг огромные бульдозеры накачивают волну, какие-то штуки, которые создают ураган и ветер, ничегошеньки не слышно, и у тебя полное ощущение, что ты попал в какой-то апокалипсис", - подчеркнул он.

Картина выйдет в прокат 31 декабря. Российский блокбастер уже стал одной из самых ожидаемых премьер года.

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