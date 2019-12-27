Как сообщает газета The Washington Post, американский лидер Дональд Трамп находится в поиске возможного кандидата на пост государственного секретаря США, на случай, если нынешний глава ведомства Майкл Помпео соберется участвовать в парламентских выборах, что вынудит его подать в отставку, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Издание уточняет, что президент США ведет предварительные обсуждения с рядом законодателей и официальных лиц, дабы определиться с возможным преемником действующего главы Госдепартамента.

Напомним, выборы в Сенат пройдут в США в 2020 году. Помпео может принять в них участие, став кандидатом от штата Канзас.