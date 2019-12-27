В Липецкой области на 356-м километре автотрассы М-4 "Дон" опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщает "Лайф", в результате аварии погибли два человека.

Всего в салоне двухэтажного автобуса было 17 пассажиров, 15 смогли выбраться самостоятельно, но получили различные травмы.

По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель не справился с управлением из-за мокрой ледяной корки на дороге, и автобус опрокинулся в кювет.

Автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.