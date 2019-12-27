https://news.day.az/world/1189389.html Появились кадры с места ужасной аварии с участием автобуса Москва-Тбилиси - ВИДЕО
Появились кадры с места ужасной аварии с участием автобуса Москва-Тбилиси - ВИДЕО
В Липецкой области на 356-м километре автотрассы М-4 "Дон" опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как сообщает "Лайф", в результате аварии погибли два человека.
Всего в салоне двухэтажного автобуса было 17 пассажиров, 15 смогли выбраться самостоятельно, но получили различные травмы.
По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель не справился с управлением из-за мокрой ледяной корки на дороге, и автобус опрокинулся в кювет.
Автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.
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