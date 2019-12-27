Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.