Мексиканские археологи нашли ранее неизвестный дворец цивилизации майя. Здание высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.

Отмечается, что несмотря на то, что дворцу около полутора тысячи лет, некоторые его части хорошо сохранились, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Также на территории археологических раскопок удалось обнаружить и вторичное захоронение с останками древних людей.

Работы продолжатся до марта будущего года.

За это время ученые планируют определить возраст и причину смерти жителей города, сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH)

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