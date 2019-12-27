Выживший после крушения самолета в Казахстане предприниматель рассказал, что авиакатастрофа произошла на второй минуте после взлета, сообщает РИА "Новости".

По словам Аслана Назаралиева, он только начал смотреть фильм, когда самолет рухнул, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Думаю, где-то минуты полторы, две минуты максимум. Он всю высоту еще не набрал", - сказал пассажир.

Утром 27 декабря пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение, потеряв высоту при взлете. Самолет пробил бетонное ограждение и врезался в нежилое здание.

Ранее сообщалось о 14 погибших, однако, по последним данным МВД, погибли 12 человек. Еще 49 пострадали.

Деятельность авиакомпании была временно прекращена.

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