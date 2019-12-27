Япония направит военный корабль и патрульные самолеты для защиты японских кораблей на Ближнем Востоке, поскольку ситуация в регионе, из которого она получает почти 90% своего импорта нефти, остается нестабильной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В соответствии с планом, утвержденным кабинетом министров, для обеспечения безопасного прохода японских судов через регион будут направлены эсминец с вертолетами на борту и два патрульных самолета P-3C .

При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций министр обороны Японии может издать специальный приказ, позволяющий силам использовать оружие для защиты судов, находящихся в опасности.

В мае и июне на Ближнем Востоке было совершено несколько нападений на международные торговые суда, в том числе на принадлежащий Японии танкер Kokuka Courageous, в которых США обвинили Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.

Япония предпочла начать собственную операцию, а не присоединиться к возглавляемой США миссии по защите судоходства в регионе.

Планируемая операция должна проводиться в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и Аденском заливе, однако она не будет затрагивать Ормузский пролив.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе проинформировал президента Ирана Хасана Рухани о планах Токио направить военно-морские силы в регион.

Правительство Японии планирует начать эксплуатацию патрульных самолетов в следующем месяце. Эсминец, скорее всего, начнет свою деятельность в регионе в феврале.

Решение правительства действует в течение одного года до 26 декабря 2020 г. Для продления операции на Ближнем Востоке потребуется новое одобрение кабинета министров.

