Найдены бортовые самописцы самолета Bek Air, потерпевшего крушение близ международного аэропорта Алматы, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, передает Day.Az.

"Бортовые самописцы найдены и передаются на исследование. Мы привлечем к расследованию специалистов Международного авиационного комитета. Данные самописцев будут расшифровываться с их участием", - сказал Скляр.

Он добавил, что будут рассмотрены и проанализированы все авиационные инциденты, произошедшие с потерпевшим крушение самолетом.

"Есть специальная база данных, все авиационные инциденты, которые происходили с данным самолетом в течение периода его эксплуатации, будут проанализированы. Также будет выясняться, находилась ли авиакомпания Bek Air под какими-либо санкциями, какие запчасти устанавливались на самолеты и т.д. Комитетом гражданской авиации деятельность компании приостановлена до выяснения всех обстоятельств", - сказал Скляр.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.