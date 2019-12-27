Появились кадры первых минут крушения пассажирского самолета в Алматы в Казахстане.

Видео опубликовал Sputnik Казахстан.

27 декабря около 05:00 по бакинскому времени в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. На борту воздушного лайнера находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Казахстан.

По последней информации, число погибших в авиакатастрофе составляет 15 человек.

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