https://news.day.az/world/1189473.html Появились первые кадры авиакатастрофы в Алматы - ВИДЕО
Появились первые кадры авиакатастрофы в Алматы - ВИДЕО
Появились кадры первых минут крушения пассажирского самолета в Алматы в Казахстане.
Видео опубликовал Sputnik Казахстан.
27 декабря около 05:00 по бакинскому времени в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. На борту воздушного лайнера находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Казахстан.
По последней информации, число погибших в авиакатастрофе составляет 15 человек.
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