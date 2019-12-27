Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований, советующий указ опубликован на сайте главы украинского государства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее украинский парламент принял закон о реорганизации Госбюро расследований, в рамках которого предусматривается увольнение действующего руководителя.

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа.

Другим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности директора Госбюро расследований, им стала депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.