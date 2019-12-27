https://news.day.az/world/1189481.html Судно-контейнеровоз врезалось в набережную на Босфоре
Судно-контейнеровоз врезалось в набережную на Босфоре
Судно-контейнеровоз Songa Iridium под флагом Либерии врезалось в пятницу в набережную на Босфоре. Как сообщает телеканал NTV, оно шло из Одессы в Стамбул, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румели Хисары. На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.
По данным Reuters, пролив закрыт для судоходства.
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