Почти миллион ирландских паспортов был выдан в 2019 г., сообщает The Guardian со ссылкой на правительство Ирландии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Количество выданных в этом году ирландских паспортов увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня.

В 2019 г. было выпущено более 900 тыс. ирландских въездных документов. В пиковые периоды в течение одного дня было подано более 5,8 тыс. заявок со всего мира. Продолжая рекордную тенденцию, общее количество заявок за месяц превысило 100 тыс. в январе, марте, апреле и мае.

Brexit привел к резкому росту спроса со стороны ирландцев, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Как сообщалось ранее, согласно Белфастскому соглашению 1998 г. граждане, проживающие в Северной Ирландии, имеют право на ирландский паспорт, британский паспорт или и то и другое.

Интерес к получению ирландских паспортов вырос после прошедшего в 2016 г. референдума о членстве в ЕС. Во время референдума в Северной Ирландии за сохранение членства в ЕС было отдано 56% голосов против 44%.

Местные жители опасались, что выход Великобритании из Европейского союза приведете к очередям в аэропортах и утрате множества прав, связанных с гражданством.

Многие рассчитывают на льготы, такие как бесплатное лечение при посещении Европы, признание квалификации по всему блоку и субсидии на оплату обучения.

