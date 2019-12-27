Мастер, работающий в парикмахерской в Синьцзяне (Китай), и его маленький клиент ужасно перепугались, и было из-за чего.

Совершенно неожиданно в помещение въехал внедорожник, за рулём которого сидел водитель-новичок. Позже он объяснил, что собирался припарковаться, но случайно нажал на педаль газа, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поскольку скорость автомобиля была всё-таки не очень высокой, в результате инцидента никто не пострадал, хотя внедорожник толкнул и мальчика, и взрослого мужчину. Сообщается, что горе-автомобилист уже уладил с владельцем парикмахерской вопрос о выплате компенсации.

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