Власти Филиппин запретили двум американским законодателям посещать страну и введут более жесткие ограничения на въезд для граждан США, если Вашингтон введет санкции в связи с арестом оппозиционного депутата Лейлы де Лимы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского президента Сальвадора Панело, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент Филиппин Родриго Дутерте введет требование к гражданам США получать визы, если каким-либо филиппинским чиновникам, причастным к аресту сенатора Лейлы де Лимы, будет отказано во въезде в США, как того требуют американские сенаторы Ричард Дурбин и Патрик Лихи.

Ранее Конгресс США утвердил бюджет на 2020 год, в котором содержатся положения, предоженные сенаторами и предусматривающих введение санкций против всех, кто причастен к задержанию де Лимы. Ее обвинили в нарушении закона об обороте наркотиков, после того как она возглавила расследование массовых убийств во время проводимой Дутерте войны с наркотиками.

"Мы не будем сидеть сложа руки, если они [США] продолжат вмешиваться в наши дела как суверенного государства", - заявил Панело на пресс-конференции.

Филиппины предоставляют безвизовый въезд на срок до 30 дней американцам, 792 тыс. из которых посетили страну за первые девять месяцев 2019 года, что составляет почти 13% от общего числа иностранных туристов.

По словам Панело, ограничения на поездки в связи с задержанием де Лимы абсурдны, потому что она не была незаконно заключена в тюрьму, а содержалась под стражей в ожидании суда за преступления.