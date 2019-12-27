Представители России и Украины продолжают начавшиеся в четверг переговоры по согласованию соглашения о транзите газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в Вене продолжаются", - сказал он.

О начале переговоров представитель "Газпрома" сообщил в четверг. Ранее исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что 26 декабря стороны встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Он выразил надежду, что процесс завершится 27 декабря. При этом министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что рассчитывает на финализацию договоренностей по транзиту газа в эти выходные.