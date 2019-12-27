Вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети.

Об этом передает телеканал Hawaii News Now, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Береговая охрана проводит поисково-розыскные операции на море и с воздуха. Однако, как отмечает представитель службы береговой охраны Роберт Кокс, поиски затруднены из-за низкой видимости и порывистого ветра.

Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг.

Отмечается, что вертолет оборудован электронным локатором, однако никаких сигналов с него не поступает.