https://news.day.az/world/1189519.html На Гавайях пропал вертолет
На Гавайях пропал вертолет
Вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети.
Об этом передает телеканал Hawaii News Now, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Береговая охрана проводит поисково-розыскные операции на море и с воздуха. Однако, как отмечает представитель службы береговой охраны Роберт Кокс, поиски затруднены из-за низкой видимости и порывистого ветра.
Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг.
Отмечается, что вертолет оборудован электронным локатором, однако никаких сигналов с него не поступает.
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