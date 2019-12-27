https://news.day.az/world/1189534.html Потерпевший крушение под Алматой самолет пропал с радаров через минуту после взлета
Потерпевший крушение под Алматой самолет пропал с радаров через минуту после взлета
Пассажирский самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившийся утром в пятницу под Алматой, пропал с радаров через одну минуту после взлета.
Об этом свидетельствует сообщение, распространенное пресс-службой международного аэропорта Алматы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В тексте отмечается, что самолет произвел взлет в 07:21 и пропал с радаров в 07:22. В экстренной эвакуации пассажиров было задействовано более 50 бригад скорой помощи. В терминале аэропорта были оперативно развернуты штаб и пункт медицинской и психологической помощи.
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