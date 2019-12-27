Пассажирский самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившийся утром в пятницу под Алматой, пропал с радаров через одну минуту после взлета.

Об этом свидетельствует сообщение, распространенное пресс-службой международного аэропорта Алматы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В тексте отмечается, что самолет произвел взлет в 07:21 и пропал с радаров в 07:22. В экстренной эвакуации пассажиров было задействовано более 50 бригад скорой помощи. В терминале аэропорта были оперативно развернуты штаб и пункт медицинской и психологической помощи.