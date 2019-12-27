Сотрудники зоопарка в Эр-Рияде спасли от верной гибели самонадеянного молодого человека, который забрался в вольер к бенгальской тигрице с намерением испытать свои навыки дрессировщика, сообщает Aawsat.com.

Инцидент произошел 21 декабря, при этом 24-летний посетитель заранее готовился к визиту. С собой он принес веревку, примотал ее к поручням и по ней спустился в вольер. На предупреждения охраны о смертельной опасности молодой человек с улыбкой ответил, что он увлекается усмирением хищников, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Хобби чуть не обернулось трагедией, поскольку бенгальская тигрица не оценила методов дрессуры - она быстро завалила нарушителя и принялась рвать его на части. На счастье горемыки подоспевшие сотрудники зоопарка быстро утихомирили хищницу с помощью транквилизатора и отправили пострадавшего в госпиталь. О характере полученных травм ничего не сообщается, но интервью с больничной койки несостоявшийся дрессировщик уже раздает.

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