Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим решением в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран".

Как добавили в посольстве, в соответствии с соглашением граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев. В пресс-службе пояснили, что срок поездки при этом может составлять не более 90 дней.