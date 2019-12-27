Китай в пятницу осуществил третий пуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая летом 2017 года потерпела аварию, трансляцию из Центра управления полетами ведет Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, на её борту находится спутник связи "Шицзянь-20". "Чанчжэн-5" - самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени - пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза, а на геостационарную переходную орбиту - до 14 тонн. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используются жидкий кислород и жидкий водород. Ракета-носитель "Чанчжэн-5" играет крайне важную роль в будущем китайской программы пилотируемых полетов и исследований дальнего космоса. Впервые пуск ракеты-носителя "Великий поход-5" был совершен 3 ноября 2016 года с космодрома Вэньчан, тогда все прошло штатно, и спустя 40 минут после старта пуск был признан успешным.