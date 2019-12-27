Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", - сказал Новак.