https://news.day.az/world/1189617.html Александр Новак сказал, когда запустят "Северный поток-2"
Александр Новак сказал, когда запустят "Северный поток-2"
Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", - сказал Новак.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
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