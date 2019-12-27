https://news.day.az/world/1189619.html Пассажиры упавшего у Алма-Аты лайнера чудом спаслись, не успев на рейс
Пассажиры упавшего у Алма-Аты лайнера чудом спаслись, не успев на рейс
Казахстанцы Асхат Утепов и Бауржан Самен сообщили РИА Новости, что не попали на разбившийся рейс Алма-Ата - Нур-Султан авиакомпании Bek Air и таким образом спаслись, передает Day.Az.
Как рассказал Утепов, он летел из Усть-Каменогорска в Нур-Султан транзитом через Алма-Ату.
"Я прилетаю 26 декабря в 22:30 в Алма-Ату, останавливаюсь в гостинице, на пять утра ставлю будильник и прошу ресепшн позвонить мне в пять утра и разбудить, потому что я прошел онлайн-регистрацию на свой второй рейс", - сообщил мужчина.
Он пояснил, что, несмотря на то, что у него сработал будильник, и ему позвонили с ресепшена, он все равно впервые за два года проспал самолет.
По словам Утепова, около девяти утра ему позвонил брат, чтобы узнать, все ли нормально.
"Потом сотрудники Bek Air позвонили - и все, начались звонки и друзей, начали поздравлять со вторым днем рождения. Кто-то говорил, что родился в рубашке. Шоковое состояние до обеда. После в обед сходил в мечеть на пятничную коллективную молитву", - заключил он.
Предприниматель Бауржан Самен прилетел в Алма-Ату по делам за день до крушения рейсом той же авиакомпании.
"Но, к сожалению, дела не закончились, и вынужден был остаться тут. Утром, проснувшись, буквально через 30 минут после вылета получил новость о том, что мой рейс разбился. Это новость меня шокировала до глубины души. Искренне соболезную родным и семьям погибших. Жизнь такая: сегодня есть, а завтра может и не быть человека", - сказал агентству Самен.
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