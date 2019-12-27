"Но, к сожалению, дела не закончились, и вынужден был остаться тут. Утром, проснувшись, буквально через 30 минут после вылета получил новость о том, что мой рейс разбился. Это новость меня шокировала до глубины души. Искренне соболезную родным и семьям погибших. Жизнь такая: сегодня есть, а завтра может и не быть человека", - сказал агентству Самен.