Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.

Информации о пострадавших у властей пока нет, известно, что завод был закрыт в связи с рождественскими праздниками. На месте работают спасатели и пожарные.