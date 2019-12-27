https://news.day.az/world/1189620.html В США произошел взрыв на авиационном заводе
В США произошел взрыв на авиационном заводе
Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Информации о пострадавших у властей пока нет, известно, что завод был закрыт в связи с рождественскими праздниками. На месте работают спасатели и пожарные.
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